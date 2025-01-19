Прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим має стати столицею ЄС

Я хочу звернутися з цією вимогою до Європарламенту, - заявила Джорджа Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала варіант, щоб ЄС переніс свою столицю з Брюсселя до Риму. Вона наголосила, що це місто – не просто місце, де розташовані державні чи наддержавні офіси, а місце зі своєю особою та тисячолітньою історією.

"Столиця Італії - Рим! Рим! Рим! І я скажу вам більше! Рим має бути столицею ЄС. Я хочу звернутися з цією вимогою до Європарламенту", - заявила Мелоні з трибуни.

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