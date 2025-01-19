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За рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4700 одиниць вогнепальної зброї

22:29, 19 січня 2025
Окрім зброї також виявлено понад 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, понад три тони вибухівки та майже два мільйони набоїв.
За рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4700 одиниць вогнепальної зброї
Джерело фото: В'ячеслав Ратинський / Уніан
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Упродовж 2024 року поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї. Про це в інтерв’ю «Українським Новинам» розповів Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Водночас він зазначив, що окрім зброї також виявлено понад 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, понад три тони вибухівки та майже два мільйони набоїв.

Загалом, за минулий рік поліцейські розпочали досудове розслідування у понад 5 000 кримінальних провадженнях за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

«Хочу вкотре нагадати, що в Україні діє законодавство про декларування зброї. Ми постійно пояснюємо громадянам процедуру декларування. Ми вже зареєстрували, за зверненнями громадян, 2 780 одиниць нелегальної зброї. Цю зброю ми повертаємо назад людям, але після закінчення війни, вони повинні будуть упродовж 90 днів здати її, або вихолостити чи переробити, наприклад з автомата Калашникова на карабін, який буде стріляти одиночними пострілами», – заявив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 25 листопада набув чинності наказ МВС №770 від 18 листопада, яким затверджено Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

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Національна поліція зброя

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