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Сервісні центри МВС змінюють правила запису з 4 лютого

22:00, 19 січня 2025
З 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.
Сервісні центри МВС змінюють правила запису з 4 лютого
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В Україні з 14 січня стартував черговий етап тестування оновленої системи запису в електронну чергу, який охопив 52 сервісні центри.

Як вказується у повідомлені МВС, розширення тестування нової системи е-запису має на меті полегшити процес реєстрації для громадян.

У перехідний період у сервісних центрах діятимуть дві системи електронного запису: попередня система залишатиметься активною в центрах, де нову версію ще не тестують. Оновлена система працюватиме в центрах, що беруть участь у тестуванні.

Зазначається, що з 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.

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сервісний центр МВС

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