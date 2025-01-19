Сервісні центри МВС змінюють правила запису з 4 лютого

З 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.

В Україні з 14 січня стартував черговий етап тестування оновленої системи запису в електронну чергу, який охопив 52 сервісні центри.

Як вказується у повідомлені МВС, розширення тестування нової системи е-запису має на меті полегшити процес реєстрації для громадян.

У перехідний період у сервісних центрах діятимуть дві системи електронного запису: попередня система залишатиметься активною в центрах, де нову версію ще не тестують. Оновлена система працюватиме в центрах, що беруть участь у тестуванні.

Зазначається, що з 4 лютого всі записи в центрах із новою системою здійснюватимуться через нову платформу.

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