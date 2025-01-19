Володимир Зеленський увів санкції проти Юрія Бойка, Світлани Крюкової і Євгенія Мураєва

Президент Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти, як він зазначив, пропагандистів та осіб, які працюють на РФ.

Президент Володимир Зеленський 19 січня підписав указ про введення в дію санкцій.

До санкційного переліку, серед інших потрапили:

Юрій Бойко

Нестор Шуфрич

Євгеній Мураєв

Олег Волошин

Петро Симоненко

Світлана Крюкова

Костянтин Григоришин та інші.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром» - заявив Зеленський у зверненні.

Таким чином, будуть нові укази.

Нижче наводимо повний текст указу.

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