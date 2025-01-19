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Військова омбудсмен Ольга Решетилова розповіла про перші дні роботи і скарги військових

15:29, 19 січня 2025
Рекордсменами по кількості звернень вона назвала ненаправлення на ВЛК і лікування та проблема переміщення між підрозділами.
Військова омбудсмен Ольга Решетилова розповіла про перші дні роботи і скарги військових
Джерело фото: Новинарня
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Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів родин Ольга Решетилова заявила, що за 20 днів надійшло 3876 звернень.

Рекордсменами по кількості звернень вона назвала ненаправлення на ВЛК і лікування та проблема переміщення між підрозділами.

За словами омбудсменки, серед звернень, які вона отримала, – ненаправлення на лікування після поранень, на термінові і планові операції, наслідки важких контузій, панічні атаки і гострі постравматичні розлади тощо.

«Військовослужбовці місяцями страждають від хвороб і зрештою дуже часто просто йдуть в СЗЧ, щоб отримати медичну допомогу», - зазначає вона.

За словами Ольги Решетилової, команда розбирається у кожному окремому випадку, іноді доводиться в ручному режимі особисто телефонувати командирам, пояснювати ситуацію і просити, щоб підписали рапорт.

«Але так не має бути. Увага до стану здоров’я військовослужбовця має стати пріоритетом як військових медиків, командирів підрозділів, так і всієї системи загалом», - наголосила вона.

Друге питання – переведення між військовими частинами. За словами уповноваженої з прав військових, командири не виконують наказ про переведення в інші частини, які обіцялися раніше.

Вона також згадала СЗЧ, назвавши це «комплексною проблемою», і повідомила, що знає про випадки, коли бійці після повернення «понад чотири місяці не поновлені, не мають грошового забезпечення».

«Навіть після постановлення судом ухвали про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності, військовослужбовцям військову службу не поновлюють, оскільки відсутній механізм такого поновлення. Для вирішення цієї проблеми необхідні зміни до Положення про проходження військової служби. Наскільки мені відомо, вони вже розробляються у Збройних силах. Щодо змін до положень інших військових формувань - поки що питання відкрите, будемо з’ясовувати», - заявила Ольги Решетилова.

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військові омбудсмен

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