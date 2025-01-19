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Президент Зеленський озвучив, хто очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного

15:12, 19 січня 2025
Міністр оборони Рустем Умєров призначить полковника Романа Качура на посаду начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.
Президент Зеленський озвучив, хто очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного
Джерело фото: Уніан
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Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що доручив міністру оборони України Рустему Умєрову призначити полковника Романа Качура на посаду начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

За словами Президента, в застосунку «Армія+» завершилось опитування щодо нового керівника академії.

Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів – це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.

Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур.

За словами Президента, він добре знає фронт, командував 55-ю окремою артилерійською бригадою.

«Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії – повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії», - вказав Зеленський.

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армія Володимир Зеленський Міноборони Рустем Умєров

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