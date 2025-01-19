Президент Зеленский озвучил, кто возглавит Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного

Министр обороны Рустем Умеров назначит полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

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Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

По словам Президента, в приложении «Армия+» завершился опрос о новом руководителе академии.

Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур.

По словам Президента, он хорошо знает фронт, командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой.

«Я говорил с полковником Качуром – он видит то, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии – полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и работающего в академии», - указал Зеленский.

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