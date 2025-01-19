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Президент Зеленский озвучил, кто возглавит Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного

15:12, 19 января 2025
Министр обороны Рустем Умеров назначит полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.
Президент Зеленский озвучил, кто возглавит Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного
Источник фото: Униан
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Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

По словам Президента, в приложении «Армия+» завершился опрос о новом руководителе академии.

Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур.

По словам Президента, он хорошо знает фронт, командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой.

«Я говорил с полковником Качуром – он видит то, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии – полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и работающего в академии», - указал Зеленский.

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армия Владимир Зеленский Минобороны Рустем Умеров

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