Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Президент подписал указ о санкциях против пропагандистов и лиц, помогающих России.

В воскресенье 19 января Владимир Зеленский подписал указ, придающий силу решению СНБО о санкциях.

«Блокуем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени», - заявил он.

Накануне вечером Президент сообщил о подготовке новых санкций, которые вскоре примет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения будут направлены против тех, кто действует в ущерб государству.

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