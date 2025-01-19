Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

Президент підписав указ про санкції проти пропагандистів та осіб, які допомагають Росії.

У неділю 19 січня Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

«Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», - заявив він.

Напередодні ввечері Президент повідомив про підготовку нових санкцій, які Рада національної безпеки й оборони України невдовзі ухвалить. Обмеження будуть спрямовані проти тих, хто діє на шкоду державі.

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