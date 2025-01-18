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Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО для тих, хто йде проти закону

20:04, 18 січня 2025
Президент Зеленський заявив, що у неділю буде указ про санкції і подякував СБУ, ДБР і Нацполу за дії проти зрадників.
Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО для тих, хто йде проти закону
Фото: ukrinform
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій, які Рада національної безпеки й оборони України невдовзі ухвалить. Обмеження будуть спрямовані проти тих, хто діє на шкоду державі.

За словами Зеленського, нові санкції вже готуються, і найближчим часом очікується офіційний указ, який закріпить рішення РНБО.

«Сьогодні також дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен пам’ятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціях РНБО – завтра буде указ», — заявив Президент у своєму відеозверненні.

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СБУ Національна поліція закон санкції держзрада ДБР Володимир Зеленський РНБО

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