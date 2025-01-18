Ізраїль звільнить 1904 палестинців в обмін на 33 заручників ХАМАС

Єгипет анонсував угоду про звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

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Ізраїль погодився звільнити 1904 палестинців у рамках першого етапу угоди про припинення вогню з угрупованням ХАМАС. В обмін на це ХАМАС має звільнити 33 ізраїльських заручників. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Єгипту, пише ЗМІ Азербайджану Report.

Згідно з офіційною інформацією, серед палестинських ув'язнених, яких звільнить Ізраїль, 737 осіб перебувають у в'язницях та під вартою з міркувань безпеки. До списку входять особи, пов’язані з ХАМАС, ФАТХ і «Ісламським джихадом», у тому числі ті, хто відбуває покарання за терористичні злочини. Ще 1,167 осіб – мешканці Сектора Газа, затримані з початку бойових дій, але не причетні до нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС, зі свого боку, погодився звільнити 33 заручників із 98, яких утримують у Секторі Газа. Звільнення має відбутися під час шеститижневої паузи у бойових діях, що розпочнеться 19 січня.

За інформацією джерел, спочатку будуть звільнені троє ізраїльтянок. Передача заручників розпочнеться ввечері 19 січня за участю Червоного Хреста, а також рятувальних бригад Єгипту та Катару. Звільнені будуть доставлені до Єгипту, де їх передадуть ізраїльській стороні для медичного огляду та подальшої підтримки.

Підтвердження, що всі 33 заручники живі, від ХАМАС поки що не надійшло.

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