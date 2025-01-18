Израиль освободит 1904 палестинцев в обмен на 33 заложников ХАМАС

Египет анонсировал соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

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Израиль согласился освободить 1904 палестинцев в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня с группировкой ХАМАС. В обмен на это ХАМАС должен освободить 33 израильских заложников. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Египта, пишет СМИ Азербайджана Report.

Согласно официальной информации, среди палестинских заключенных, которых освободит Израиль, 737 человек находятся в тюрьмах и под стражей по соображениям безопасности. В список входят лица, связанные с ХАМАС, ФАТХ и «Исламским джихадом», в том числе те, кто отбывает наказание за террористические преступления. Еще 1,167 человек - жители Сектора Газа, задержанные с начала боевых действий, но не причастные к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

ХАМАС, со своей стороны, согласился освободить 33 заложников из 98, которых удерживают в Секторе Газа. Освобождение должно состояться во время шестинедельной паузы в боевых действиях, которая начнется 19 января.

По информации источников, сначала будут освобождены трое израильтянок. Передача заложников начнется вечером 19 января при участии Красного Креста, а также спасательных бригад Египта и Катара. Освобожденные будут доставлены в Египет, где их передадут израильской стороне для медицинского осмотра и дальнейшей поддержки.

Подтверждения, что все 33 заложника живы, от ХАМАС пока не поступило.

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