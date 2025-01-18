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Telegram передал данные более 10 тысяч пользователей властям разных стран, – Павел Дуров

19:28, 18 января 2025
По словам Дурова, Telegram усиливает борьбу с незаконным контентом.
Telegram передал данные более 10 тысяч пользователей властям разных стран, – Павел Дуров
Фото: detector.media
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который находится под домашним арестом во Франции с августа 2024 года, заявил о совершенствовании модерации платформы и сотрудничестве с правоохранительными органами. Об этом сообщает France Info.

6 декабря Дуров выступил перед двумя следственными судьями, отрицая обвинения в содействии преступной деятельности на платформе. По словам бизнесмена, Telegram не предназначен для поддержки незаконной деятельности, а пользователи, которые распространяют криминальный контент, вредят репутации компании.

Судьи подняли вопрос о массовом распространении в мессенджере незаконного контента, включая продажу наркотиков, украденные банковские реквизиты, предложения найма убийц и детский криминальный контент. В ответ Дуров заверил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушение закона и работает над усовершенствованием процедур модерации.

Что касается случаев распространения детского криминального контента, - «мы удаляем его в тот же день», - отметил Дуров. Он также сообщил, что Telegram сотрудничает с ассоциациями, которые борются с эксплуатацией детей, и начал активнее отвечать на запросы правоохранителей.

Согласно информации французского издания, между августом и сентябрем 2024 года Telegram передал данные более 10 тысяч пользователей правоохранительным органам разных стран. За этот период мессенджер удовлетворил все запросы французского Офиса по борьбе с эксплуатацией несовершеннолетних (Ofmin), хотя ранее компания игнорировала подобные обращения.

Дуров признался, что арест стал для него сигналом серьезности проблемы, что побудило его усилить контроль и сотрудничать с властями для противодействия преступной деятельности.

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