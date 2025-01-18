Telegram передав дані понад 10 тисяч користувачів владі різних країн, – Павло Дуров

За словами Дурова, Telegram посилює боротьбу з незаконним контентом.

Фото: detector.media

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, який перебуває під домашнім арештом у Франції з серпня 2024 року, заявив про вдосконалення модерації платформи та співпрацю з правоохоронними органами. Про це повідомляє France Info.

6 грудня Дуров виступив перед двома слідчими суддями, заперечуючи звинувачення у сприянні злочинній діяльності на платформі. За словами бізнесмена, Telegram не призначений для підтримки незаконної діяльності, а користувачі, які поширюють кримінальний контент, шкодять репутації компанії.

Судді порушили питання про масове поширення в месенджері незаконного контенту, зокрема продаж наркотиків, вкрадені банківські реквізити, пропозиції найму вбивць та дитячий кримінальний контент. У відповідь Дуров запевнив, що Telegram щомісяця видаляє від 15 до 20 мільйонів акаунтів за порушення закону та працює над удосконаленням процедур модерації.

Що випадків поширення дитячого кримінального контенту, – «ми видаляємо його того ж дня», – зазначив Дуров. Він також повідомив, що Telegram співпрацює з асоціаціями, які борються з експлуатацією дітей, і почав активніше відповідати на запити правоохоронців.

Згідно з інформацією французького видання, між серпнем і вереснем 2024 року Telegram передав дані понад 10 тисяч користувачів правоохоронним органам різних країн. За цей період месенджер задовольнив усі запити французького Офісу боротьби з експлуатацією неповнолітніх (Ofmin), хоча раніше компанія ігнорувала подібні звернення.

Дуров зізнався, що арешт став для нього сигналом серйозності проблеми, що спонукало його посилити контроль і співпрацювати з владою для протидії злочинній діяльності.

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