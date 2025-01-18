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Міноборони України співпрацюватиме з НАТО у військових наукових дослідженнях

21:52, 18 січня 2025
Українські науковці долучаться до Ради з науки і технологій НАТО.
Міноборони України співпрацюватиме з НАТО у військових наукових дослідженнях
Фото: ukr.radio
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Міністерство оборони України та Організація з науки і технологій НАТО (NATO Science and Technology Organization, STO) розпочинають спільну координацію наукових досліджень у військовій сфері. Про це повідомили в Міноборони.

Як повідомив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, до співпраці будуть залучені наукові установи, військові вищі навчальні заклади, а також військові частини та структури Міноборони. Представники цих організацій братимуть участь у засіданнях Ради з науки і технологій НАТО (STB) та формуватимуть спільну програму роботи.

«Це додаткова можливість примножити наші зусилля у сфері безпеки та оборони. Досвід українських науковців у поєднанні із сучасними інноваційними підходами фахівців держав-членів НАТО має дати якісний результат для обопільного застосування в ході бойових дій», – зазначив директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.

За його словами, співпраця охоплюватиме не лише технологічні та технічні аспекти, але й розвиток воєнної науки як основи знань про підготовку збройних сил, характер війни та форми її ведення.

Організація з науки і технологій НАТО (STO) є ключовою структурою Альянсу для задоволення науково-технічних потреб шляхом обміну знаннями, розробками та інноваціями між країнами-членами та партнерами НАТО.

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НАТО військові Міноборони

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