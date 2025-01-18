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На Дніпропетровщині викрили компанію, яка постачала будматеріали для ядерних лабораторій РФ

20:40, 18 січня 2025
СБУ заблокувала експорт українського металу для російських ракет із ядерним зарядом.
На Дніпропетровщині викрили компанію, яка постачала будматеріали для ядерних лабораторій РФ
Фото: СБУ
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На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, яке постачало будівельні матеріали до РФ для облаштування ядерних лабораторій. За інформацією слідства, українська металопродукція використовувалася для будівництва об’єктів, де розробляються ракети з ядерним зарядом.

Як повідомили в СБУ, до організації схеми причетний власник компанії-виробника будматеріалів. Після початку повномасштабної війни підприємство переправило в Росію велику партію профілю з нержавіючої сталі. Щоб приховати постачання, товар спершу відправляли на Близький Схід, звідки його реекспортували до РФ.

Під час обшуків у офісах компанії та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Власнику підприємства та трьом його підлеглим повідомлено про підозру за статтею про пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо їхнього тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Дніпро

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