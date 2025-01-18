На Днепропетровщине разоблачили компанию, которая поставляла стройматериалы для ядерных лабораторий РФ

СБУ заблокировала экспорт украинского металла для российских ракет с ядерным зарядом.

Фото: СБУ

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое поставляло строительные материалы в РФ для обустройства ядерных лабораторий. По информации следствия, украинская металлопродукция использовалась для строительства объектов, где разрабатываются ракеты с ядерным зарядом.

Как сообщили в СБУ, к организации схемы причастен владелец компании-производителя стройматериалов. После начала полномасштабной войны предприятие переправило в Россию крупную партию профиля из нержавеющей стали. Чтобы скрыть поставки, товар сначала отправляли на Ближний Восток, откуда его реэкспортировали в РФ.

Во время обысков в офисах компании и квартирах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Владельцу предприятия и трем его подчиненным сообщено о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Сейчас решается вопрос об их содержании под стражей.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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