Харьковский ТЦК отрицает избиение таксиста – что произошло на самом деле

Полиция Харькова не нашла доказательств насилия над таксистом.

Фото: kharkivoda.gov.ua

В соцсетях появилось видео, на котором якобы представители ТЦК избили таксиста и повредили его автомобиль в Харькове. Однако эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Согласно официальной версии, во время мобилизационных мероприятий водителю было предложено пройти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В сообщении указано, что никакого физического или психологического воздействия на гражданина со стороны военнослужащих не применялось. Водитель согласился выполнить законные требования должностных лиц и вместе с группой оповещения поехал в ТЦК.

После уточнения своих данных мужчина получил направление на военно-врачебную комиссию (ВВК), но исчез в неизвестном направлении. Сейчас он находится в розыске. В Харьковском ОТЦК заявили, что видео, которое распространяется в соцсетях, является откровенной клеветой и попыткой дискредитировать работу территориальных центров комплектования.

Полиция Харьковской области также отреагировала на инцидент и устанавливает обстоятельства происшествия, произошедшего 16 января на улице Женевской. Они подтвердили, что сообщение о повреждении автомобиля Toyota Camry не поступало к ним от владельца.

Однако позже в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее гражданский муж, который управлял этим автомобилем, исчез после того, как его забрали сотрудники ТЦК. Также владелец компании по прокату автомобилей сообщил, что автомобиль был оставлен с поврежденными шинами и поцарапанным кузовом, а ремонт обойдется в 2 тысячи долларов. В общем, никаких подтвержденных фактов избиения водителя или силового задержания не зафиксировано.

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