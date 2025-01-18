Дональд Трамп представил свой официальный мемкоин $TRUMP

Мемкоин Трампа взлетел до $23 в день запуска.

Фото: Х/Donald J. Trump

Избранный президент США Дональд Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP всего за несколько дней до своей инаугурации на второй срок. Анонс был сделан через официальные аккаунты Трампа в социальных сетях X (ранее Twitter) и Truth Social, вызвав бурную реакцию в криптовалютном сообществе.

В своей заметке Трамп объявил: «Мой НОВЫЙ официальный мемкоин уже ЗДЕСЬ! Время праздновать все, за что мы стоим: ПОБЕДУ!».

На пике $TRUMP вырос в цене до $23,03, с рыночной капитализацией, оцененной на уровне $4,28 миллиарда, согласно данным DexScreener. Отмечается, что в обращении сейчас находятся лишь 200 миллионов токенов, с общим объемом предложения в 1 миллиард. 80% монет заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.

Как известно, в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».

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