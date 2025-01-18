В Испании на подъемнике потерял натяжение трос – по меньшей мере 30 пострадавших

Авария произошла на подъемнике курорта Астун.

Фото: ВВС

По меншій мірі 30 осіб постраждали в результаті аварії на підйомнику на курорті Астун в іспанських Піренеях. Происшествие відбулося 17 січня, повідомляє ВВС.

«Ми говоримо про близько 30-35 поранених, включаючи серйозні, дуже серйозні і менш серйозні травми», - сказав Мігель Анхель Клаверо, директор з надзвичайних ситуацій регіону Арагон, де стався інцидент, громадському телебаченню.

«Відомо, що виникло збій в зворотному шківі одного з кресельних підйомників, і це привело до потери натяження троса, в результаті чого деякі крісла упали, а інші залишилися висіти», - додав він.

Згідно з інформацією рятувальних служб, 17 постраждалих знаходяться в медичній допомозі, троє з них у важкому стані були доставлені в лікарню за допомогою вертолетів. До порятунку людей було залучено п'ять вертолетів, а також бригади пожежних і 14 машин швидкої допомоги.

Один із очевидців аварії розповів, що причиною інциденту, ймовірно, став обрив троса підйомника, в результаті чого кресло підскочили, і кілька людей були виброшені з кресел. Згідно з інформацією з місця проживання, десятки людей продовжували висіти на 15-метровому підйомнику, очікуючи порятунку.

Причина аварії поки не встановлена, і розслідування триває.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un incidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una linea de telesilla de 15 metros de altura. Учасник guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 січня 2025 р

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un incidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una linea de telesilla de 15 metros de altura. Учасник guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 січня 2025 р

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Google Новости SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі найбільш важливих подій.