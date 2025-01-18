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В Испании на подъемнике потерял натяжение трос – по меньшей мере 30 пострадавших

20:22, 18 января 2025
Авария произошла на подъемнике курорта Астун.
В Испании на подъемнике потерял натяжение трос – по меньшей мере 30 пострадавших
Фото: ВВС
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По меншій мірі 30 осіб постраждали в результаті аварії на підйомнику на курорті Астун в іспанських Піренеях. Происшествие відбулося 17 січня, повідомляє ВВС.

«Ми говоримо про близько 30-35 поранених, включаючи серйозні, дуже серйозні і менш серйозні травми», - сказав Мігель Анхель Клаверо, директор з надзвичайних ситуацій регіону Арагон, де стався інцидент, громадському телебаченню.

«Відомо, що виникло збій в зворотному шківі одного з кресельних підйомників, і це привело до потери натяження троса, в результаті чого деякі крісла упали, а інші залишилися висіти», - додав він.

Згідно з інформацією рятувальних служб, 17 постраждалих знаходяться в медичній допомозі, троє з них у важкому стані були доставлені в лікарню за допомогою вертолетів. До порятунку людей було залучено п'ять вертолетів, а також бригади пожежних і 14 машин швидкої допомоги.

Один із очевидців аварії розповів, що причиною інциденту, ймовірно, став обрив троса підйомника, в результаті чого кресло підскочили, і кілька людей були виброшені з кресел. Згідно з інформацією з місця проживання, десятки людей продовжували висіти на 15-метровому підйомнику, очікуючи порятунку.

Причина аварії поки не встановлена, і розслідування триває.

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