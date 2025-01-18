В Іспанії на підйомнику втратив натяг трос – щонайменше 30 постраждалих

Аварія сталася на підйомнику курорту Астун.

Фото: ВВС

Щонайменше 30 осіб постраждали внаслідок аварії на підйомнику на курорті Астун в іспанських Піренеях. Подія сталася 17 січня, завершення ВВС.

«Ми говоримо про близько 30-35 поранених, включаючи серйозні, дуже серйозні та менш серйозні травми», - сказав Мігель Анхель Клаверо, директор з надзвичайних ситуацій регіону Арагон, де стався інцидент, громадському телебаченню.

«Мабуть, стався збій у зворотному шківі одного з крісельних підйомників, і це спричинило втрату натягу троса, в результаті чого деякі крісла впали, а інші залишилися відвідати», - додав він.

За повідомленням рятувальних служб, 17 постраждалих потребували медичної допомоги, троє з них перебувають у важкому стані та були доправлені до лікарні за допомогою гелікоптерів. До порятунку людей було залучено п'ять гелікоптерів, а також бригади пожежників і 14 машин швидкої допомоги.

Один з очевидців аварії пояснив, що причиною інциденту, ймовірно, став обрив тросу підйомника, внаслідок чого крісла підскочили, і кілька людей було викинуто з крісел. відповідно до інформації з місця подій, десятки людей продовжували відвідувати 15-метровий підйомник, чекаючи на порятунок.

Причина аварії поки не встановлена, і розслідування триває.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un incidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una linea de telesilla de 15 metros de altura. Учасник guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 січня 2025 р

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un incidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una linea de telesilla de 15 metros de altura. Учасник guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 січня 2025 р

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