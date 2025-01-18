Практика судів
  1. У світі

В Іспанії на підйомнику втратив натяг трос – щонайменше 30 постраждалих

20:22, 18 січня 2025
Аварія сталася на підйомнику курорту Астун.
В Іспанії на підйомнику втратив натяг трос – щонайменше 30 постраждалих
Фото: ВВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щонайменше 30 осіб постраждали внаслідок аварії на підйомнику на курорті Астун в іспанських Піренеях. Подія сталася 17 січня, завершення ВВС.

«Ми говоримо про близько 30-35 поранених, включаючи серйозні, дуже серйозні та менш серйозні травми», - сказав Мігель Анхель Клаверо, директор з надзвичайних ситуацій регіону Арагон, де стався інцидент, громадському телебаченню.

«Мабуть, стався збій у зворотному шківі одного з крісельних підйомників, і це спричинило втрату натягу троса, в результаті чого деякі крісла впали, а інші залишилися відвідати», - додав він.

За повідомленням рятувальних служб, 17 постраждалих потребували медичної допомоги, троє з них перебувають у важкому стані та були доправлені до лікарні за допомогою гелікоптерів. До порятунку людей було залучено п'ять гелікоптерів, а також бригади пожежників і 14 машин швидкої допомоги.

Один з очевидців аварії пояснив, що причиною інциденту, ймовірно, став обрив тросу підйомника, внаслідок чого крісла підскочили, і кілька людей було викинуто з крісел. відповідно до інформації з місця подій, десятки людей продовжували відвідувати 15-метровий підйомник, чекаючи на порятунок.

Причина аварії поки не встановлена, і розслідування триває.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата КЦС висловилася, чи є порушенням відсутність у рішенні суду вказівки на дату складання його повного тексту та несвоєчасне надіслання рішення до Реєстру

Особу, яка ініціювала розгляд справи або судового провадження і, яка скористалася своїм правом доступу до правосуддя, подала позовну заяву, на підставі якої відкрито провадження, не можна вважати особою, не повідомленою про розгляд справи, - Об’єднана палата КЦС ВС.

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: Дії слідчих ДБР стосуються рішення 2012 року, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013 - тобто, 11 досвідчених суддів підтвердили законність ухваленого мною рішення, а підозру у вчиненні державної зради одержав тільки я.

Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео