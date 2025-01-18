Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн $TRUMP

18:16, 18 січня 2025
Мемкоїн Трампа злетів до $23 у день запуску.
Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн $TRUMP
Фото: Х/Donald J. Trump
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обраний президент США Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP всього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Анонс був зроблений через офіційні акаунти Трампа в соціальних мережах X (раніше Twitter) та Truth Social, викликавши бурхливу реакцію в криптовалютній спільноті.

У своєму дописі Трамп оголосив: «Мій НОВИЙ офіційний мемкоїн вже ТУТ! Час святкувати все, за що ми стоїмо: ПЕРЕМОГУ!».

На піку $TRUMP зріс у ціні до $23,03, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні $4,28 мільярда, згідно з даними DexScreener. Зазначається, що в обігу наразі перебувають лише 200 мільйонів токенів, з загальним обсягом пропозиції в 1 мільярд. 80% монет заблоковані і будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Як відомо, у рамках передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.

НАБУ і САП підтримали законопроект Давида Арахамії щодо скасування закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Як підкреслили у НАБУ і САП, «це дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру».

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео