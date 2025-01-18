Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн $TRUMP

Мемкоїн Трампа злетів до $23 у день запуску.

Фото: Х/Donald J. Trump

Обраний президент США Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP всього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Анонс був зроблений через офіційні акаунти Трампа в соціальних мережах X (раніше Twitter) та Truth Social, викликавши бурхливу реакцію в криптовалютній спільноті.

У своєму дописі Трамп оголосив: «Мій НОВИЙ офіційний мемкоїн вже ТУТ! Час святкувати все, за що ми стоїмо: ПЕРЕМОГУ!».

На піку $TRUMP зріс у ціні до $23,03, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні $4,28 мільярда, згідно з даними DexScreener. Зазначається, що в обігу наразі перебувають лише 200 мільйонів токенів, з загальним обсягом пропозиції в 1 мільярд. 80% монет заблоковані і будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Як відомо, у рамках передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».

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