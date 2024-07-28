Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу»

Дональд Трамп хоче заручитися підтримкою шанувальників криптовалюти

Фото: bbc.co.uk

Колишній президент США Дональд Трамп побував на конференції з криптовалютів, сподіваючись заручитися підтримкою шанувальників криптоіндустрії перед президентськими виборами в США.

Так, на зустрічі Bitcoin Conference 2024 у Нешвіллі 45-й президент Північної Америки зробив обіцянку, що наддержавою по біткоїну та криптостолицею буде лише єдина країна у світі, і це будуть США. Для цього потрібна лише єдина умова – обрати в крісло голови Білого дому 78-річного політика, передає The New York Post.

За словами Трампа, саме його керівництво дозволить біткоїну, що відчуває «неймовірний» тиск, стати тією цифровою валютою, ціна якої підкорить вершину і скине з п'єдесталу вартості золото.

«Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнили, чеканили та виробляли в США», - сказав він.

Трамп також запевнив присутніх, що Джо Байден і Камала Гарріс не мали рації, організувавши широкомасштабну боротьбу з криптовалютами.

Ще він заявив, що якщо його переоберуть президентом, то першого ж дня звільнить голову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера, якого призначив Джо Байден.

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