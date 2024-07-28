Дональд Трамп пообещал сделать США «криптостолицей планеты»

Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой поклонников криптовалют.

Фото: bbc.co.uk

Бывший президент США Дональд Трамп побывал на конференции по криптовалютам в надежде заручиться поддержкой поклонников криптоиндустрии перед президентскими выборами в США.

Так, на встрече Bitcoin Conference 2024 в Нэшвилле 45-й президент Северной Америки сделал обещание, что сверхдержавой по биткоину и криптостолицей будет только единственная страна в мире, и это будут США. Для этого надо лишь единственное условие – избрать в кресло главы Белого дома 78-летнего политика, передает The New York Post.

По словам Трампа, именно его руководство позволит ощущающему «неимоверное» давление биткоину стать той цифровой валютой, цена которой покорит вершину и скинет с пьедестала стоимости золото.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — сказал он.

Трамп также заверил собравшихся, что Джо Байден и Камала Харрис были не правы, организовав широкомасштабную борьбу с криптовалютами.

Еще он заявил, что если его переизберут президентом, то он в первый же день уволит главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, которого назначил Джо Байден.

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