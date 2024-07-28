«Ваш родственник попал в ДТП»: на Волыни суд наказал злоумышленника, который обманул мужчину более чем на 230 тысяч гривен

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал 30-летнего жителя одного из сел Арцизского района Одесской области виновным в совершении на Волыни по предварительному сговору группой лиц мошенничества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Доказано, что мужчина с неустановленным пока сообщником реализовывали схему мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП».

В прокуратуре напомнили суть схемы.

«К жертвам – преимущественно пожилым людям – звонит якобы врач, сообщающий досадную новость – кто-то из родных абонента попал в ДТП и нуждается в срочно дорогостоящей операции. Конечно, есть человек, который может сразу приехать за деньгами и передать их в больницу.

Напуганные пенсионеры отдают все наличные наличные мошенникам, считая, что таким образом спасают родных», — рассказали в прокуратуре.

Так 29 января 2023 года жертвой мошенников стал 67-летний житель Ковеля, отдавший обманщику 223 тысячи гривен и 300 евро, чтобы оплатить лечение жены.

Злоумышленник вскоре был задержан и находится под стражей.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, с него будет взыскано более 230 тысяч гривен материального и 10 тысяч гривен морального ущерба, причиненного потерпевшему.

Материалы по его сообщнику выделены в отдельное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.