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«Ваш родич потрапив у ДТП»: на Волині суд покарав зловмисника, який ошукав чоловіка на понад 230 тисяч гривень

22:29, 28 липня 2024
Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
«Ваш родич потрапив у ДТП»: на Волині суд покарав зловмисника, який ошукав чоловіка на понад 230 тисяч гривень
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Суд визнав 30-річного жителя одного з сіл Арцизького району Одеської області винуватим у вчиненні на Волині за попередньою змовою групою осіб шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Доведено, що чоловік із не встановленим поки спільником реалізовували схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».

У прокуратурі нагадали суть схеми.

«До жертв – переважно людей похилого віку – телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.

Налякані пенсіонери віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних», — розповіли у прокуратурі.

Так 29 січня 2023 року жертвою ошуканців став 67-річний житель Ковеля, який віддав ошуканцю 223 тисячі гривень та 300 євро, аби оплатити лікування дружини.

Зловмисника невдовзі затримали і він перебуває під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, з нього буде стягнуто понад 230 тисяч гривень матеріальної та 10 тисяч гривень моральної шкоди, завданої потерпілому.

Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.

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