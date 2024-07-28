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У Києві з 29 липня обмежать рух однією з вулиць на Подолі, схема

22:00, 28 липня 2024
З понеділка частково обмежать рух вулицею Оленівською.
У Києві з 29 липня обмежать рух однією з вулиць на Подолі, схема
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У Києві з понеділка, 29 липня, частково обмежать рух вулицею Оленівською – на ділянці від вул. Межигірської до вул. Костянтинівської. Про це повідомляє «Київавтодор».

У межах капітального ремонту дощової каналізації на цій ділянці дороги відновлюватимуть асфальтобетонне покриття.

Капремонт на частині Оленівської вулиці розпочали у 2023 році. Зокрема, замінили 70 метрів зливовідвідного колектора у тротуарній частині та влаштували 4 нових оглядових колодязя.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — зазначили у «Київавтодорі».

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