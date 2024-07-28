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Олександр Усик пообіцяв виплатити українським боксерам великі призові за медалі на Олімліаді-2024

18:55, 28 липня 2024
Зокрема, золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70, бронзову — в 50 тисяч доларів.
Олександр Усик пообіцяв виплатити українським боксерам великі призові за медалі на Олімліаді-2024
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Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в суперважкій вазі Олександр Усик пообіцяв виплатити українським боксерам з власної кишені великі призові за медалі на Олімпійських іграх-2024. Про це повідомляє видання «Чемпіон».

Повідомляється, що 28 липня Усик прилетить до Парижа підтримати українську збірну.

Також перед стартом Олімпіади Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі.

Зокрема, золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70, бронзову — в 50 тисяч доларів.

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