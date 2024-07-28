Київ запроваджує обмеження на в'їзд вантажівок: що слід знати

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів.

Ілюстративне фото, джерело - rbc.ua

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У неділю, 28 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція.

Так, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

«Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу», — зазначили патрульні.

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