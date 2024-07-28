У Військово-морських силах відповіли, чи може рф випустити по Україні ракети із Середземного моря

Якщо це станеться, ворожі ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

рф навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Проте, якщо це станеться, ворожі ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

«Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться. Тому що тоді ці ракети повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО з відповідними висновками і реакцією», - зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що потрібно враховувати можливість застосування ракет з Середземного моря.

За словами Плетенчука, це також важливий геополітичний фактор, який впливає на ухвалення відповідних рішень Україною та партнерами.

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