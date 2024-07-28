Організатори вибачилися за відсилання до «Таємної вечері» за участю дрег-артистів на відкритті Олімпіади

Церемонія відкриття Ігор 26 липня викликала критику через включену до неї сцену, яка пародує «Таємну вечерю», де замість Ісуса та його учнів були бородата жінка та переодягнуті в жінок чоловіки.

Церемонію відкриття Олімпіади розкритикували через пародії на «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі, де замість Христа та його учнів опинилися бородата жінка та переодягнуті у жінок чоловіки (дрег-артисти). В оргкомітеті відреагували на критику.

Директор з комунікацій оргкомітету Ігор Анн Дескамп заявила, що оргкомітет Олімпіади в Парижі та режисер Тома Жоллі не хотіли нікого образити окремими сценами церемонії відкриття Ігор. Про це вона сказала на брифінгу.

Дескамп зазначила, що режисер напередодні вже пояснював церемонію.

«Звичайно, не було жодного наміру продемонструвати неповагу до якоїсь релігійної групи. Навпаки, я думаю, що Тома Жоллі хотів відсвяткувати толерантність суспільства, це були його слова, і, судячи з цифр аудиторії, цієї мети було досягнуто. Якщо це когось образило, нам, звичайно, дуже шкода», — сказала Дескамп.

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