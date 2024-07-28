Организаторы извинились за отсылку к «Тайной вечере» с участием дрэг-артистов на открытии Олимпиады

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю», вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали из-за пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины (дрэг-артисты). В оргкомитете отреагировали на критику.

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр. Об этом она сказала на брифинге.

Дескамп отметила, что режиссер накануне уже объяснялся по поводу церемонии.

«Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.

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