Церемония открытия Олимпиады-2024: летающий котел и парад лодок под дождем – фото, как это было

Более 300 000 зрителей наблюдали за открытием Олимпиады-2024 на реке Сена.

Источник фото: The Guardian

Парижские Олимпийские игры-2024 открылись зрелищной церемонией на реке Сена, что стало первым в истории случаем, когда церемония открытия Олимпиады проводилась за пределами стадиона. Как сообщает The Guardian, событие состоялось на фоне самых известных достопримечательностей столицы Франции.

Церемония началась с видеоролика, в котором бывший футболист сборной Франции и обладатель «Золотого мяча» Зинедин Зидан бежал по Парижу с олимпийским огнем. Далее армада лодок перевозила спортсменов по Сене, танцоры свисали с высоких столбов, дрэг-квин парадировали на мостах, а олимпийские кольца освещали Эйфелеву башню - все это происходило под проливным дождем.

В конце церемонии олимпийские чемпионы Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь, и воздушный шар с ним поднялся в небо над Парижем.

Франция обещала, что церемония открытия станет самым большим шоу под открытым небом на Земле. Более 300 000 человек наблюдали с берега реки и мостов, а еще сотни стояли у окон и балконов, глядя на шоу танцев, живой музыки и акробатики, которое разворачивалось вдоль более 6 км реки от моста Аустерлиц до Эйфелевой башни.

Источник фото: The Guardian

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