Практика судов
  1. В мире

Церемония открытия Олимпиады-2024: летающий котел и парад лодок под дождем – фото, как это было

09:05, 27 июля 2024
Более 300 000 зрителей наблюдали за открытием Олимпиады-2024 на реке Сена.
Церемония открытия Олимпиады-2024: летающий котел и парад лодок под дождем – фото, как это было
Источник фото: The Guardian
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парижские Олимпийские игры-2024 открылись зрелищной церемонией на реке Сена, что стало первым в истории случаем, когда церемония открытия Олимпиады проводилась за пределами стадиона. Как сообщает The Guardian, событие состоялось на фоне самых известных достопримечательностей столицы Франции.

Церемония началась с видеоролика, в котором бывший футболист сборной Франции и обладатель «Золотого мяча» Зинедин Зидан бежал по Парижу с олимпийским огнем. Далее армада лодок перевозила спортсменов по Сене, танцоры свисали с высоких столбов, дрэг-квин парадировали на мостах, а олимпийские кольца освещали Эйфелеву башню - все это происходило под проливным дождем.

В конце церемонии олимпийские чемпионы Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь, и воздушный шар с ним поднялся в небо над Парижем.

Франция обещала, что церемония открытия станет самым большим шоу под открытым небом на Земле. Более 300 000 человек наблюдали с берега реки и мостов, а еще сотни стояли у окон и балконов, глядя на шоу танцев, живой музыки и акробатики, которое разворачивалось вдоль более 6 км реки от моста Аустерлиц до Эйфелевой башни.

Источник фото: The Guardian

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Конкурс на должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарных инспекторов: список финалистов и новые проблемы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 5 кандидатов, на должности дисциплинарных инспекторов – 48, но есть нюанс.

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало – как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн

Из-за того, что помощь от США не поступила вовремя, украинское правительство оказалось в ситуации, которая в середине года не хватает 500 млрд грн на оборону, в том числе, на зарплаты военным.

Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.

Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов – Роксолана Пидласа

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало, поэтому расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия – Роксолана Пидласа объяснила, почему не хватает 500 млрд на оборону.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду