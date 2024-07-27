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Церемонія відкриття Олімпіади-2024: літаючий котел та парад човнів під дощем – фото, як це було

09:05, 27 липня 2024
Понад 300 000 глядачів спостерігали за відкриттям Олімпіади-2024 на річці Сена.
Церемонія відкриття Олімпіади-2024: літаючий котел та парад човнів під дощем – фото, як це було
Джерело фото: The Guardian
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Паризькі Олімпійські ігри-2024 відкрилися видовищною церемонією на річці Сена, що стало першим в історії випадком, коли церемонія відкриття Олімпіади проводилася за межами стадіону. Як повідомляє The Guardian, подія відбулася на тлі найвідоміших пам’яток столиці Франції.

Церемонія розпочалася з відеоролика, в якому колишній футболіст збірної Франції та володар «Золотого м'яча» Зінедін Зідан біг Парижем з олімпійським вогнем. Далі армада човнів перевозила спортсменів Сеною, танцюристи звисали з високих стовпів, дрег-квін парадували на мостах, а олімпійські кільця освітлювали Ейфелеву вежу – все це відбувалося під проливним дощем.

Наприкінці церемонії олімпійські чемпіони Тедді Рінер і Марі-Жозе Перек запалили олімпійський вогонь, і повітряна куля з ним піднялася в небо над Парижем.

Франція обіцяла, що церемонія відкриття стане найбільшим шоу під відкритим небом на Землі. Понад 300 000 людей спостерігали з берега річки та мостів, а ще сотні стояли біля вікон і балконів, дивлячись на шоу танців, живої музики та акробатики, що розгорталося вздовж понад 6 км річки від мосту Аустерліц до Ейфелевої вежі.

Олімпійська збірна України приєдналася до церемонії відкриття Олімпіади. Команда зібралася в човен і відпливла по Сені. НОК опублікував відео, як українська збірна пливе Сеною на човні під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Джерело фото: The Guardian

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