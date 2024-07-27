Генератори, зарядні станції та сонячні панелі стануть доступнішими, — у ДМС розповіли чому

Обладнання для енергетичної безпеки з 27 липня звільняється від сплати мита та ПДВ.

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Державна митна служба України повідомила, що з 27 липня набирають чинності нові зміни, які звільняють від сплати митних платежів товари, необхідні для енергетичної безпеки країни. Таким чином, на період дії воєнного стану в Україні в Україну без податків і зборів можна буде ввозити зарядні станції, генератори та сонячні панелі.

«З 00:00 год. 27 липня, набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів», – йдеться у повідомленні.

Закони передбачають звільнення від сплати мита та ПДВ для наступного обладнання:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, перелік товарів, звільнених від митних платежів, включає обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та ремонту машин механізованого розмінування. Зокрема, це:

тактичні навушники спеціального військового призначення;

антидронові рушниці та інші засоби радіоелектронної боротьби;

комплектуючі для організації власного виробництва та ремонту машин механізованого розмінування;

обладнання для виготовлення активних засобів протидії технічним розвідкам.

Також пільгове ввезення поширюється на товари, що переміщуються на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Митна служба підкреслила, що ці зміни важливі для населення, оскільки вони дозволять ввозити електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їхній основі, а також сонячні панелі для ремонту та розширення потужності діючих сонячних електростанцій без додаткових витрат на податки.

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