Практика судів
  1. В Україні

Генератори, зарядні станції та сонячні панелі стануть доступнішими, — у ДМС розповіли чому

08:29, 27 липня 2024
Обладнання для енергетичної безпеки з 27 липня звільняється від сплати мита та ПДВ.
Генератори, зарядні станції та сонячні панелі стануть доступнішими, — у ДМС розповіли чому
Джерело фото: focus.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна митна служба України повідомила, що з 27 липня набирають чинності нові зміни, які звільняють від сплати митних платежів товари, необхідні для енергетичної безпеки країни. Таким чином, на період дії воєнного стану в Україні в Україну без податків і зборів можна буде ввозити зарядні станції, генератори та сонячні панелі.

«З 00:00 год. 27 липня, набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів», – йдеться у повідомленні.

Закони передбачають звільнення від сплати мита та ПДВ для наступного обладнання:

  • електрогенераторне обладнання;
  • обладнання для вітро- та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, перелік товарів, звільнених від митних платежів, включає обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та ремонту машин механізованого розмінування. Зокрема, це:

  • тактичні навушники спеціального військового призначення;
  • антидронові рушниці та інші засоби радіоелектронної боротьби;
  • комплектуючі для організації власного виробництва та ремонту машин механізованого розмінування;
  • обладнання для виготовлення активних засобів протидії технічним розвідкам.

Також пільгове ввезення поширюється на товари, що переміщуються на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Митна служба підкреслила, що ці зміни важливі для населення, оскільки вони дозволять ввозити електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їхній основі, а також сонячні панелі для ремонту та розширення потужності діючих сонячних електростанцій без додаткових витрат на податки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн

Через те, що допомога від США не надійшла вчасно, український Уряд опинився в ситуації, що посеред року не вистачає 500 млрд грн на оборону, у тому числі, на зарплати військовим.

Запорізький окружний адміністративний суд провів для дітей конкурс малюнків «Суд очима дитини»

Юні митці мали змогу відтворити на полотнах свої враження про життя судової установи, а також своє бачення суду у майбутньому.

Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків – Роксолана Підласа

Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США тоді нічого не надходило, тому видатки з вересня-грудня були перенесені на початок року і використані для закупівлі зброї – Роксолана Підласа пояснила, чому не вистачає 500 млрд на оборону.

Бюджет судової влади на 2025 рік задовольнить потреби судової влади лише на 55,3% – ДСА

Суди першої та апеляційної інстанції можуть отримати у наступному році на 519 млн. гривень менше, ніж у 2024 році.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду