«Ближче до Третьої світової війни з часів Другої світової війни», – Трамп про ризик перемоги Гарріс на виборах

Трамп попереджає про ризик третьої світової війни, якщо програє вибори 2024 року.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що конфлікти на Близькому Сході можуть призвести до третьої світової війни, якщо він не переможе на президентських виборах 2024 року. Про це повідомляє FOX News.

Ці заяви Трамп зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в своєму резиденції Мар-а-Лаго. Нетаньяху прибув до Флориди після зустрічей з президентом Джо Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс у Вашингтоні.

На зустрічі в Мар-а-Лаго Трамп заявив журналістам, що Камала Гарріс має слабкі позиції щодо Близького Сходу і висловив занепокоєння, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у Газі може перерости в ширший регіональний конфлікт, якщо вона стане президентом. Байден нещодавно оголосив, що не буде домагатися переобрання.

«Побачимо, як буде далі. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко», - сказав Трамп. «Якщо ми цього не зробимо, ви отримаєте великі війни на Близькому Сході. І, можливо, Третя світова війна. Ви зараз ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Ми ніколи не були так близько, тому що країною керують некомпетентні люди».

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