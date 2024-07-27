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На Вінничині зіткнулися два легковики: загинула сімейна пара, 10-місячне немовля госпіталізували

08:47, 27 липня 2024
В результаті ДТП загинула сімейна пара з Daewoo, їхня дитина, а також водій з пасажиркою Volkswagen госпіталізовані.
На Вінничині зіткнулися два легковики: загинула сімейна пара, 10-місячне немовля госпіталізували
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У Немирівському районі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє осіб, а ще троє отримали травми. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомила поліція Вінницької області.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Lanos, 37-річний мешканець Кривого Рогу, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, яким керував 54-річний житель Чернівецької області.

В результаті аварії водій і 35-річна пасажирка Daewoo загинули на місці події. Їхня десятимісячна дитина була госпіталізована з травмами. Крім того, постраждали водій Volkswagen Golf та 53-річна пасажирка цього автомобіля.

Слідчі органи проводять досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть). Наразі встановлюються всі обставини та остаточні причини ДТП.

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