Meta може заплатити ЄС рекордний штраф у $13,4 млрд

Meta може бути оштрафована на $13,4 млрд за порушення антимонопольних норм у Європі.

Meta може отримати рекордний антимонопольний штраф від Європейського Союзу в розмірі до $13,4 млрд.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Єврокомісія планує ухвалити своє рішення щодо штрафу найближчими тижнями, що стане першим антимонопольним покаранням для Meta від ЄС. Причиною штрафу є звинувачення в тому, що компанія надала своєму сервісу оголошень Marketplace несправедливу перевагу шляхом його інтеграції з соціальною мережею Facebook.

Єврокомісія також стверджує, що Meta зловживає своїм домінуючим положенням, нав’язуючи несправедливі умови конкуруючим онлайн-сервісам оголошень, які розміщують рекламу на Facebook або Instagram.

Штраф може становити до 10% від глобального доходу компанії у 2023 році. Офіційне рішення Єврокомісії очікується у вересні або жовтні 2024 року, проте терміни можуть бути змінені.

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