Meta может заплатить ЕС рекордный штраф в $13,4 млрд

Meta может быть оштрафована на $13,4 млрд за нарушение антимонопольных норм в Европе.

Meta может получить рекордный антимонопольный штраф от Европейского Союза в размере до $13,4 млрд.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Еврокомиссия планирует принять свое решение по штрафу в ближайшие недели, что станет первым антимонопольным наказанием для Meta от ЕС. Причиной штрафа являются обвинения в том, что компания предоставила своему сервису объявлений Marketplace несправедливое преимущество путем его интеграции с социальной сетью Facebook.

Еврокомиссия также утверждает, что Meta злоупотребляет своим доминирующим положением, навязывая несправедливые условия конкурирующим онлайн-сервисам объявлений, которые размещают рекламу на Facebook или Instagram.

Штраф может составлять до 10% от глобального дохода компании в 2023 году. Официальное решение Еврокомиссии ожидается в сентябре или октябре 2024 года, однако сроки могут быть изменены.

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