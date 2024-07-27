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Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

07:30, 27 июля 2024
Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.
Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»
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Уже не первый год Запорожский окружной административный суд проводит для детей конкурс рисунков.

26 июля состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «Суд глазами ребенка», посвященного Дням административной юстиции, в котором приняли участие дети судей и работников Запорожского окружного административного суда.

Председатель суда Олег Прудивус подчеркнул, что суд традиционно проводит данный конкурс с целью популяризации правосудия в Украине, развития художественно-творческих способностей у детей и проведения правового воспитания подрастающего поколения, для того чтобы юные художники могли воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения , а также свое видение суда в будущем.

 Участники конкурса были отмечены грамотами и призами. Во время визита маленькие гости не только узнали важность суда, закона и правосудия, но и приняли участие в интересных викторинах и различных интерактивах.

Можно с уверенностью сказать, что это мероприятие принесло всем его участникам и организаторам только хорошие эмоции и позитивное настроение.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», конкурс «Суд глазами ребенка» Запорожский ОАС проводил также и в 2023 году.

 

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Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.

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