Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.

Уже не первый год Запорожский окружной административный суд проводит для детей конкурс рисунков.

26 июля состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «Суд глазами ребенка», посвященного Дням административной юстиции, в котором приняли участие дети судей и работников Запорожского окружного административного суда.

Председатель суда Олег Прудивус подчеркнул, что суд традиционно проводит данный конкурс с целью популяризации правосудия в Украине, развития художественно-творческих способностей у детей и проведения правового воспитания подрастающего поколения, для того чтобы юные художники могли воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения , а также свое видение суда в будущем.

Участники конкурса были отмечены грамотами и призами. Во время визита маленькие гости не только узнали важность суда, закона и правосудия, но и приняли участие в интересных викторинах и различных интерактивах.

Можно с уверенностью сказать, что это мероприятие принесло всем его участникам и организаторам только хорошие эмоции и позитивное настроение.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», конкурс «Суд глазами ребенка» Запорожский ОАС проводил также и в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.