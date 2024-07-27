Запорізький окружний адміністративний суд провів для дітей конкурс малюнків «Суд очима дитини»

Юні митці мали змогу відтворити на полотнах свої враження про життя судової установи, а також своє бачення суду у майбутньому.

Вже не перший рік Запорізький окружний адміністративний суд проводить для дітей конкурс малюнків.

26 липня відбулося підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Суд очима дитини», присвяченого Дням адміністративної юстиції, в якому взяли участь діти суддів та працівників Запорізького окружного адміністративного суду.

Голова суду Олег Прудивус підкреслив, що суд традиційно проводить даний конкурс з метою популяризації правосуддя в Україні, розвитку художньо-творчих здібностей у дітей та проведення правового виховання підростаючого покоління, для того, щоб юні митці мали змогу відтворити на полотнах свої враження про життя судової установи, а також своє бачення суду у майбутньому.

Учасників конкурсу було відзначено грамотами та призами. Під час візиту маленькі гості не тільки дізналися про важливість суду, закону і правосуддя, але й узяли участь у цікавих вікторинах та різних інтерактивах.

Можна із впевненістю сказати, що цей захід приніс усім його учасникам та організаторам тільки гарні емоції та позитивний настрій.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», конкурс «Суд очима дитини» Запорізький ОАС проводив також і у 2023 році.

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