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Україна отримає повний обсяг фінансової допомоги США до жовтня — посол Маркарова

20:39, 26 липня 2024
Україна очікує отримати від США 7,9 млрд доларів.
Україна отримає повний обсяг фінансової допомоги США до жовтня — посол Маркарова
Джерело фото: lb.ua
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Восени Україна отримає весь обсяг фінансової допомоги, виділеної Сполученими Штатами Америки навесні цього року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова під час телемарафону.

«60 мільярдів було виділено (йдеться про спільний пакет допомоги для України та Ізраїля від США ухвалений цієї весни, - ред.), з них 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», — пояснила Маркарова.

Вона також зазначила, що решту фінансування Україна повинна отримати до жовтня, коли закінчується фіскальний рік США. «Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», — підкреслила посол.

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