Украина получит полный объем финансовой помощи США до октября – посол Маркарова

Украина ожидает получить от США 7,9 млрд долларов.

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Осенью Украина получит весь объем финансовой помощи, выделенной Соединенными Штатами Америки весной этого года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова во время телемарафона.

«60 миллиардов было выделено (речь идет о совместном пакете помощи для Украины и Израиля от США принят этой весной, - ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины», - пояснила Маркарова.

Она также отметила, что остальное финансирование Украина должна получить до октября, когда заканчивается фискальный год США. «То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной», - подчеркнула посол.

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