Ряд столичных автобусов и троллейбусов на выходных изменят маршрут

Изменения в движении общественного транспорта из-за продовольственных ярмарок запланированы на 27-28 июля.

Из-за запланированных продовольственных ярмарок на улицах Николая Закревского, Кубанской Украины, Иорданской, Академика Шалимова и Татарской 27 и 28 июля меняется маршрут нескольких автобусов и троллейбусов в Киеве. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Перечень изменений

27 июля:

- Автобус №2: от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по собственному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту.

- Автобус №33: ул. Академика Повара - ул. Киото - ул. Милютенко - просп. Лесной - ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Поповича - просп. Лесной - ул. Милютенко - ул. Киото - просп. Броварской - ул.

- Автобус №63: от ст. м. «Красный Хутор» до ул. Кубанской Украины.

- Автобус №81: ул. Академика Повара - ул. Киото - ул. Кубанской Украины - просп. Лесной - ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Поповича - просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Киото - просп. Броварской - ул. Академика Повара.

- Автобус №101: от ст. м. «Почайна» до просп. Красной Калины по собственному маршруту, далее - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту.

- Троллейбус №34: от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

28 июля:

- Автобус №31: ст. м. «Политехнический институт» - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул.

КП «Киевпастранс» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

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