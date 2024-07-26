В Киеве на улице Елены Телиги просел асфальт: частично ограничено движение транспорта

Ориентировочно аварийно-восстановительные работы завершатся 28 июля.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве из-за аварийной просадки дорожного покрытия на ул. Елены Телиги, рядом с Подольским трамвайным депо, в направлении просп. Степана Бандеры, частично ограничено движение транспорта по второй полосе. Об этом сообщили в КГГА.

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до 20:00 28 июля.

КК «Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.

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