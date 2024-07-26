У Києві на вулиці Олени Теліги просів асфальт: частково обмежено рух транспорту

Орієнтовно аварійно-відновлювальні роботи завершаться 28 липня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві через аварійну просадку дорожнього покриття на вул. Олени Теліги, поряд із Подільським трамвайним депо, у напрямку просп. Степана Бандери, частково обмежено рух транспорту другою смугою. Про це повідомили у КМДА.

Аварійно-відновлювальні роботи планують завершити до 20:00 28 липня.

КК «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

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