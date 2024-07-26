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Фіцо повторно обговорив зі Шмигалем транзит нафти «Лукойлу» та запропонував рішення

19:50, 26 липня 2024
Прем'єр-міністр Словаччини запропонував «технічне рішення» для відновлення транзиту російської нафти через Україну.
Фіцо повторно обговорив зі Шмигалем транзит нафти «Лукойлу» та запропонував рішення
Джерело фото: politika.ko.net.ua
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив з українським колегою Денисом Шмигалем питання відновлення транзиту нафти російського «Лукойлу» через Україну. Під час телефонної розмови Фіцо запропонував «технічне рішення», яке передбачає участь кількох держав, зокрема Словаччини. Про це повідомила пресслужба словацького уряду, інформує TASR.

У заяві уряду Словаччини зазначено, що відновлення транзиту російської нафти є критично важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft, оскільки альтернативні джерела є більш дорогими та можуть бути технологічно непридатними.

Словацька сторона повідомила, що найближчими годинами та днями триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні. Однак подробиці запропонованого рішення поки не розкриті.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти. Проте Київ нещодавно вирішив припинити транзит нафтопродуктів компанії «Лукойл» через нафтопровід «Дружба».

Україна наполягає, що нафтопроводом продовжує надходити така ж кількість нафти завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва загрожує їхній енергетичній безпеці.

Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українські санкції проти російської нефтяної компанії «Лукойл», заявивши, що це негативно вплине на словацький нафтопереробний завод Slovnaft.

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