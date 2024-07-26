У Мінфіні пояснили, чому не варто підвищувати ПДВ

Підвищення ПДВ може вдарити по соціально незахищених верствах населення.

Джерело фото: zt.tax.gov.ua

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) автоматично призведе до зростання цін на основні товари і вдарить по соціально незахищених верствах населення, зокрема пенсіонерах. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Заходи на підтримку під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вжито низку заходів для підтримки громадян та бізнесу в умовах війни. Серед них:

Скасування акцизів на пальне.

Зниження деяких ставок податків для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб.

Скасування податкових перевірок.

Ці кроки в перші місяці війни допомогли зберегти економічну стабільність, дати бізнесу можливість зберегти робочі місця та адаптуватися до нових умов.

Збільшення витрат на оборону

З початку 2024 року, через затримки з постачанням зброї від партнерів, Україна змушена збільшити видатки на сектор безпеки та оборони на суму близько 6 млрд доларів США. Для відповідей на нові запити Сил оборони та інших військових відомств необхідно додатково 500 млрд гривень.

Пропоновані джерела фінансування

Міністерство фінансів пропонує забезпечити майже три чверті додаткових потреб (361,6 млрд грн) без перегляду податків. Іншу частину (138,7 млрд грн) планують отримати за рахунок перегляду акцизів, військового збору та інших заходів.

Відмова від підвищення ПДВ

Підвищення ПДВ вважається легким в адмініструванні інструментом для отримання додаткових ресурсів. Проте, цей крок негативно вплине на всіх громадян, особливо на вразливі категорії, такі як пенсіонери, яких в Україні 10,2 млн. Підвищення ПДВ призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування, що стане значним фінансовим тягарем для багатьох громадян.

Соціально справедлива модель

Замість підвищення ПДВ пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору на товари, що не є першої необхідності, такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби. Важливо, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями для Збройних Сил України, не будуть оподатковуватися військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету близько 45 млрд грн у 2024 році, а встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації, у розмірі 15% від вартості – принесе 10 млрд грн. Це передбачає законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків.

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