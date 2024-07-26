В Минфине объяснили, почему не стоит повышать НДС

Повышение НДС может ударить по социально незащищенным слоям населения.

Источник фото: zt.tax.gov.ua

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) автоматически приведет к росту цен на основные товары и ударит по социально незащищенным слоям населения, в частности пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Меры в поддержку во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину был принят ряд мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях войны. Среди них:

- Отмена акцизов на топливо.

- Снижение некоторых ставок налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц.

- Отмена налоговых проверок.

Эти шаги в первые месяцы войны помогли сохранить экономическую стабильность, дать бизнесу возможность сохранить рабочие места и адаптироваться к новым условиям.

Увеличение расходов на оборону

С начала 2024 года, из-за задержек с поставками оружия от партнеров, Украина вынуждена увеличить расходы на сектор безопасности и обороны на сумму около 6 млрд долларов США. Для ответов на новые запросы Сил обороны и других военных ведомств необходимо дополнительно 500 млрд гривен.

Предлагаемые источники финансирования

Министерство финансов предлагает обеспечить почти три четверти дополнительных потребностей (361,6 млрд грн) без пересмотра налогов. Остальную часть (138,7 млрд грн) планируют получить за счет пересмотра акцизов, военного сбора и других мер.

Отказ от повышения НДС

Повышение НДС считается легким в администрировании инструментом для получения дополнительных ресурсов. Однако, этот шаг негативно повлияет на всех граждан, особенно на уязвимые категории, такие как пенсионеры, которых в Украине 10,2 млн. Повышение НДС приведет к росту цен на основные товары, в частности лекарства и базовые продукты питания, что станет значительным финансовым бременем для многих граждан.

Социально справедливая модель

Вместо повышения НДС предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора на товары, которые не являются первой необходимостью, такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия. Важно, что автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями для Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% от стоимости - принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.