Сейм Польши готовится к повторному голосованию за законопроект о декриминализации абортов

В Польше во второй раз подали проект поправок в Уголовный кодекс относительно частичной декриминализации абортов.

В польский Сейм во второй раз подали проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает частичную декриминализацию абортов. Предыдущее голосование за этот проект провалилось с разницей в несколько голосов.

Как сообщает RMF FM, законопроект подали депутаты от «Левицы», «Гражданской платформы», «Польши-2050» и один депутат от Польской крестьянской партии.

Это тот самый проект, который Сейм отклонил во время голосования 12 июля. Тогда решение провалили 218 голосами «против», 215 депутатов поддержали проект, а двое воздержались.

Документ предлагает отменить два положения Уголовного кодекса, касающиеся абортов по согласию женщины. Согласно новым поправкам, не будет предусматриваться уголовная ответственность за прерывание беременности до 12 недель, а также в случае высокой вероятности тяжелых и необратимых пороков развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

«Предложенная форма законопроекта во время работы комиссии получила одобрение Министерства юстиции», - указано в пояснительной записке.

Дата повторного голосования за документ в Сейме пока неизвестна.

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